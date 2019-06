Mila Ximénez y Lydia Lozano se insultan a gritos en 'Sálvame': "¡Falsa!, ¡mentirosa!" Ecoteuve.es 25/06/2019 - 16:24 2 Comentarios

La guerra ha estallado entre Lydia Lozano y Mila Ximénez, dos de las colaboradoras de Sálvame más veteranas. Un enfrentamiento surgido antes de arrancar el programa se ha extendido hasta el plató, donde una y otra se han cruzado reproches e insultos a gritos.

Al parecer, todo ha comenzado cuando Mila Ximénez ha dicho a Lydia algo que no le había gustado de ella. En ese momento, Lozano se ha enfadado. "Pasas de un ataque de ansiedad a que luego no pase nada. Has montado un numerito...", ha reprochado Mila a Lydia.

"Vas a hablar tú de numeritos?", ha contestado Lozano. "Yo por lo menos no traiciono", ha seguido Ximénez. "Yo aguanto mucho por educación. Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera y de que todos le rían las gracias", ha proseguido Lozano. "Falsa, mentirosa", ha contestado Mila.

Lea también: Gema López abandona 'Sálvame' enfadada con Jorge Javier Vázquez