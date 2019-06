El truco de Lucía Etxebarría para ligar en el supermercado: "A mí me ha pasado" Ecoteuve.es 25/06/2019 - 16:10 0 Comentarios

La colaboradora de 'Espejo público' sorprende a sus compañeros de tertulia

Lucía Etxebarría ha protagonizado un curioso momento en Espejo público a propósito de la tendencia de ligar en supermercados. La escritora ha reconocido que ella lo ha hecho y ha dado algunas claves para tener éxito.

"Es un clásico", ha manifestado Lucía Etxebarría ante Susanna Griso y el resto de colaboradores del programa matinal de Antena 3.

"La gente va de 19 a 22 horas a comprar, cuando salen de trabajar", ha comenzado. "Tú te tienes que fijar en lo que compran. Por las cantidades se ve muy bien. También porque los soleteros compran más precocinados.

"Si te gusta esa persona, te tienes que acercar y decirle algo", ha concluido. "A mí me ha pasado. Me han entrado y yo respondí", ha confesado. "No puedo decir a qué supermercado que voy porque sería publicidad".