El feo de María Teresa Campos a Jordi González: le negó el saludo en la boda de Belén Esteban

María Patiño explicó que tuvo un "desencuentro" con el presentador en 'GH Revolution'

El vestido de novia de Belén Esteban no es el único interrogante que dejó su boda con Miguel el sábado pasado. El principal morbo de la fiesta estaba en cómo sería el reencuentro entre Las Campos con el 'universo' de Sálvame. ¿Cómo reaccionaría Carmen Borrego y Terelu al ver a sus excompañeros tras sus salidas? ¿Y María Teresa Campos después de sus dardos a Telecinco?

Este lunes, los colaboradores contaron cómo fue ese reencuentro. Algunos de ellos, como Kike Calleja, afirmaron que entre ambas partes hubo "cordialidad". Sin embargo, Gema López sí vio "tensión". "A María Teresa la vi serie, estaba súper incómoda y Terelu se relajó cuando se quedó sola".

Sin embargo, el momento más tenso de María Teresa no fue con un colaborador del programa de La Fábrica de la tele, sino con Jordi González. María Patiño afirmó que negó el saludo al presentador de los debates de Supervivientes.

Pero, ¿cuál es el motivo de este feo gesto? "Hubo un desencuentro hace tres años", reveló Patiño a lo que Lydia Lozano continuó: "Hubo un programa hace tres años que se llamaba Revolution [GH Revolution] y en una de las galas fue invitada. Ella se pensaba que iba a estar de presentadora y la pusieron en un sillón".

María Teresa culpabilizó a Jordi. "Pero eso fue cosa de la productora, no de él", siguió Lozano. "Fue una falta de delicadeza", opinó por su parte Mila.

La criticada intervención de María Teresa Campos en 'GH Revolution'

María Teresa Campos volvió a ponerse delante de una cámara tras su ictus como colaboradora del primer debate de GH Revolution que presentó Jordi González. Su intervención fue muy criticada porque apenas habló y, cuando lo hizo, no dio grandes aportaciones. Además, tuvo que ausentarse del programa porque madrugaba al día siguiente.

La presentadora dio a Pilar Eyre el motivo por el que acudió: "Esto del debate de GH ha sido nada más que una visita, la primera después de lo que me ha ocurrido. Me lo han pedido y lo he hecho". Además, dijo que aceptó ir "por Jordi González, muy amigo mío y una gran persona". Dos años más tarde, parece que estas palabras de María Teresa no eran del todo ciertas.