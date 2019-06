Gema López abandona 'Sálvame' enfadada con Jorge Javier Vázquez: "Ahora no te tengo respeto" Ecoteuve.es 24/06/2019 - 20:25 0 Comentarios

El comentario del presentador ha provocado la marcha de la colaboradora

La actitud de Chelo García Cortés en Supervivientes ha provocado un enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Gemma López, que ha abandonado Sálvame muy enfadada.

Todo ha surgido de repente, cuando los colaboradores han comentado un vídeo en el que Chelo protestaba porque Supervivientes no llevaba a su mujer, Marta, a hacerle una visita.

Esta crítica al reality ha molestado a Jorge Javier, que ha puesto en tela de juicio la opinión de la concursante. Gema López, por su parte, ha defendido a la colaboradora.

Jorge Javier: "No me gusta esta Chelo. Esas exigencias, conoce lo que es un programa y ese punto de soberbia y de compararse con otros... Es que todos no son iguales".

Gemma López: "No estoy de acuerdo. Yo estoy pasando el mismo hambre que todos y tengo derecho a quejarme".

JJV: "No. Es un programa y el director decidirá quién va y quien no va".

G.L: "Y yo, como concursante, tengo derecho a quejarme. La queja es parte del concurso".

JJV: "Me niego. Como compañera te tengo respeto, pero ahora no te tengo ninguno".

G.L: "Pues entonces me voy".

JJV: "Sí, te puedes ir, porque me parece que es no entender nada"