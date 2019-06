El ataque de pánico de Mila Ximénez en directo en 'Sálvame': "¡Me voy a poner a llorar!" Ecoteuve.es 19:45 - 24/06/2019 0 Comentarios

La colaboradora confiesa que tiene miedo a que hagan explotar los globos

Mila Ximénez se ha cogido un rebote tremendo después de que Jorge Javier descubriera su fobia a los globos. Sálvame había recreado las mesas del salón de la boda de Belén Esteban con todo tipo de detalle: corbatas, platos y muchos globos.

En un determinado momento, el presentador ha hecho explotar uno de ellos provocando el susto de la colaboradora. "¡Mierda ya con los globitos de mierda!", gritaba Mila mientras huía del plató. "Que sea la última vez que alguien explota un globo", decía un gamberro Jorge mientras pisaba otro.

"Es que no puedo, me voy a poner a llorar", seguía diciendo ella detrás de las cámaras. "¡Me da pavor desde niña!". "No hay nada mejor que enfrentarse a los miedos. Vamos a explotar globos", decía Jorge ante la negativa de Mila: "Te lo estoy diciendo en serio. No puedo soportar que un globo explote. ¡Te lo he dicho veinte veces!".

"Voy a un cumpleaños y estoy muerta de miedo. El corazón se me sale", continuaba Ximénez a lo que Jorge Javier bromeaba: "¿Y por qué es? ¿Por los bombardeos de la segunda guerra mundial?"