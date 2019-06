Paloma González reaparece en Telecinco y hace enfadar a Carmen Borrego: "Yo vengo a hacer mi trabajo" Ecoteuve.es 24/06/2019 - 11:51 0 Comentarios

La estilista analizó en 'Viva la vida' el look de los invitados de la boda de Belén Esteban

Desde el final de Cámbiame, Paloma González había desaparecido de los programas de Telecinco... hasta este domingo. La estilista analizó los looks de los invitados a la boda de Belén Esteban este domingo en Viva la vida.

Sin embargo, hizo enfadar a Carmen Borrego cuando empezó a examinar su vestido en el programa de Emma García: "Estabas guapa. Has elegido un color lavanda que te sienta bien". "No es lavanda, es malva", replicó la hermana de Terelu a lo que González espetó: "¿Es malva? Pues un malva".

"Pero... te voy a poner mi 'pero'. No te enfades que ya me estás mirando para reñirme", continuó la estilista mientras que Carmen continuó muy seria: "Depende de lo que digas, me enfado o no". "No te puedes enfadar porque yo vengo a hacer mi trabajo", contestó Paloma con otra réplica de la colaboradora: "Y yo el mío".

"Aunque se enfade yo voy a dar mi opinión porque nunca miento y siempre digo lo que siento", dijo la estilista ante el aplauso del público del programa de Emma García. "Estas guapa con este vestido, pero lo veo un poquito corto, pero la opción del largo te hubiese quedado mejor".

Carmen ya contó el sábado que tenía la opción de ir con el mismo vestido pero en largo. Sin embargo, no le sentaba bien: "Estoy completamente de acuerdo contigo que el largo hubiese sido mejor. Ante una cosa que te queda mal y otra cosa que te queda mejor, siempre eliges lo segundo".