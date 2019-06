Marta, la mujer de Chelo García Cortés, se niega a visitarla en Honduras: estos son los motivos Ecoteuve.es 24/06/2019 - 10:23 0 Comentarios

La concursante había reclamado en varias ocasiones poder abrazar a su pareja

Jordi González se vio obligado a contar por qué no había viajado a la isla

Chelo García Cortés ha recibido una de las peores noticias que podía tener en Honduras. La concursante de Supervivientes lleva semanas reclamando la visita de su mujer, Marta, pero el programa le ha tenido que explicar por qué no ha ido a verla.

"¡Estoy hasta las narices! Encima nuestras familias no vienen a vernos. Yo no pesco, pero por lo menos hago cosas que no hacen los demás. Soy una gran superviviente, no una prepotente como la chulita que vino ayer", dijo Chelo García Cortés tras la visita de Mónica Hoyos, expulsada y repescada el mismo día que, además, pudo abrazar a su hermana.

"Ya estoy harta de ir de buena, de educada, siempre correcta. Estoy hasta los cataplines, quiero que venga mi familia a verme, quiero igualdad. Puedo aguantar aquí lo que me echen, pero me jode un huevo que Marta no venga a verme", continuó Chelo. "Agradezco la llamada de Belén Esteban, pero quiero que venga Marta, la necesito. Y después que pasen por aquí Mónica Hoyos, Colate y Albert, ¡que se preparen!".

¿Por qué Marta no quiere visitar a Chelo García-Cortés, su mujer?

La insistencia de Chelo García Cortés, que ponía en duda la imparcialidad del programa, obligó a Supervivientes a contarle la verdad: Marta ha rechazado viajar a Honduras a pesar de que se lo han propuesto.

"Tengo que deciros que a todos los concursantes los tratamos por igual y con todos estamos gestionando la posibilidad de recibir una visita, antes o después", explicó Jordi González. "El programa ha ofrecido a Marta viajar a Honduras y ella considera que, aunque las condiciones se hayan mejorado, no son las necesarias o suficientes acorde a sus necesidades", espetó el presentador.

"¿Me das una lista de otras dos o tres personas para que vayan de visita?", preguntó el presentador a Chelo García Cortés, que rechazó dar otros nombres y pareció entender las explicaciones del programa y las razones de su mujer.