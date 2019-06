La alegría de Lydia Lozano en 'Deluxe' tras la boda de Belén Esteban: "¿Estoy piripi? Yo no he bebido" Ecoteuve.es 10:47 - 23/06/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Deluxe' protagonizó uno de los momentos más anecdóticos de la noche

La presentadora protagonizó una surrealista entrevista en el programa de Telecinco.

Sábado Deluxe analizó algunos los detalles de la boda de Belén Esteban y contó con el testimonio de algunos invitados que hablaron en directo para el programa.

La conexión más surrealista fue la protagonizada por Lydia Lozano, muy contenta ante las cámaras de su programa a pesar de que había tenido que dejar el banquete a la mitad para atender a sus compañeros.

Los colaboradores que estaban en plató bromearon sobre la actitud de la periodista, que no paraba de reír y hacer bromas. Algunos le dijeron que estaba "achispada" o "piripi".

"Esto es indignante, yo no he bebido", contestó. Cuando le preguntaron quién era la peor vestida, aprovechó para salir por la tangente. "No me acuerdo. ¿No decís que estoy piripi?".

Desde plató le pidieron que hiciera un "control de alcoholemia" y ella no dudó en ponerse en posición para demostrar que sabía mantener el equilibrio. Luego bailó el Chuminero dedicado a la novia y, al despedirse, dio un manotazo al micrófono sin querer y éste acabó por los aires.