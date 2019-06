María Patiño, emocionada en 'Socialité' por la boda de Belén Esteban: "No puedo seguir con el programa" Ecoteuve.es 15:36 - 22/06/2019 0 Comentarios

La periodista conectó con la novia antes de entrar en la finca donde se celebrará la ceremonia

María Patiño se ha emocionado por la boda de Belén Esteban en su programa de Socialité. El programa de Patiño le regaló a la novia un collar de San Judas de Tadeo y la presentadora no pudo evitar las lágrimas.

Nada más llegar a la finca donde se celebrará la boda esperada de Belén Esteban los periodistas de Telecinco estaban preparados para saber cómo estaban los nervios de la novia.

Entre ellos Socialité que le quiso darle una sorpresa a modo de regalo: un collar de San Judas de Tadeo. Un colgante que le servirá como amuleto a Esteban en un día especial como el de su boda. "Es un colgante de San Judas Tadeo. Me lo voy a poner. Hoy no, pero me lo voy a poner", comentó Esteban.

Belén no fue la única que se emocionó con el regalo, también lo hizo María Patiño: "Esto no puede ser", se le oía decir detrás de cámaras tratando de evitar la emoción. "Os quiero dar las gracias a toda la prensa. Os habéis portado bien conmigo aunque ya sabéis el genio que tengo", comentó Belén Esteban.

"Belén, un beso muy grande. Yo ya te digo que no sé si voy a poder hacer lo que te prometí porque no puedo ni seguir con el programa, pero bueno", aseguró María Patiño bañada en un mar de lágrimas. "Vete ya", finalizó Patiño para acabar con la conexión.