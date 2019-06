Paloma San Basilio critica duramente la participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Me da mucha pena" Ecoteuve.es 14:16 - 22/06/2019 0 Comentarios

La cantante reveló su opinión sobre la tonadillera en un programa de República Dominicana

La cantante Paloma San Basilio criticó duramente el concurso de Isabel Pantoja en Supervivientes. San Basilio expresó que no entendía cómo la tonadillera ha acabado en un reality.

"Ella tiene sus motivos para hacerlo y me da mucha pena la situación de ella", dijo la cantante en un programa de República Dominicana. Paloma opinó que "para un artista de registro y con una trayectoria debe ser muy duro lo que está haciendo".

La cantante alardeó de su "suerte" porque nunca tuvo que "entrar en un reality show". Una de las presentadoras le preguntó a Paloma si ella en algún momento de necesidad económica entraría en algún concurso.

"Yo realmente, y digo por suerte, porque nunca sabes lo que va pasar en tu vida, no he tenido que hacerlo nunca y nunca he querido entrar en ningún reality show", confesó en tono sincero la cantante.