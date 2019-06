Gran enfado de Esperanza Aguirre con Marta Flich en directo: "Odio la mentira" Ecoteuve.es 21/06/2019 - 19:14 0 Comentarios

La popular se enzarza con la presentadora de 'Todo es mentira' en la entrevista

Esperanza Aguirre ha tenido un rifirrafe con Marta Flich este viernes. La popular entraba por teléfono en directo en Todo es mentira para analizar los temas de actualidad como la sentencia del Tribunal Supremo a la Manada, los pactos del PP con Vox, la gestión de Casado e, incluso su rutina diaria.

El tono amable de la conversación se ha interrumpido cuando la presentadora del programa la preguntaba por una noticia en la que se informa de la acusación de la UCO sobre ella: "Le tengo que preguntar por este titular: La UCO implica a Aguirre en la caja B del PP de Madrid y confirma los pagos de Indra".

"No tengo nada que decir", ha contestado en repetidas ocasiones Aguirre visiblemente molesta. Tras el enganchón, Flich ha lanzado una invitación a la expresidente de la Comunidad de Madrid para que acudiera al programa en calidad de invitada: "Con esto que me está diciendo en estos momentos va a ser bastante dificil, para que le voy a engañar a usted".

"Yo le he preguntado de qué íbamos a hablar y usted como está en un programa Todo es mentira a mí no me extraña nada, pero...", se ha quejado después a lo que la presentadora ha transmitido lo que le estaba diciendo su directora: "Le habíamos comentado que íbamos a hablar de actualidad".

"No es verdad, no es verdad", seguía diciendo Aguirre muy enfadada. "En fin, que yo ya he visto las imágenes que ha puesto. Se lo agradezco mucho pero no tenemos mucho en común. Se llaman Todo es mentira y yo odio la mentira. Odio la mentira". "Creo que había que preguntar sobre este tema", espetaba Flich a lo que Aguirre concluía: "Me parece estupendo lo que a usted le parezca".