Violeta Mangriñán tendrá que pasar por el quirófano tras su abandono forzoso de 'Supervivientes'

La influencer ha entrado por teléfono en 'MYHYV' y ha afirmado que le tendrán que extirpar la vesícula

Violeta ha confirmado este viernes que tendrá que pasar por el quirófano para quitarse la vesícula, "ese órgano que no aparece ni en los libros del cuerpo humano" y que impidió que siguiera en Supervivientes. Fue el martes cuando Carlos Sobera comunicó la decisión de los médicos del programa.

La influencer, recién aterrizada en España, ha entrado por teléfono en Hombres y mujeres y viceversa para explicar cómo se encontraba. "He ido al hospital y me han dicho que, en principio, el domingo no puedo ir al Debate. Estaba flipando un poco", ha dicho. "Me ha dicho que ni de coña, no pensarlo. He hablado con el cirujano y me ha dicho que si todo va bien, pues el jueves ojalá que sí".

"La cosa tiene que ir mejorando poco a poco. Ahora mismo está inflamado y un poco infectado pero, si no pasa nada, me la quitan en unos meses y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así", ha seguido contando a Toñi Moreno.

"Estoy con un montón de ganas de volver a la civilización, volver a la vida, de ver a mi gente...", ha dicho Violeta que ha asegurado "no tener ni idea de lo que ha pasado" en España. "En este programa estamos muy orgullosos de lo que has hecho", ha zanjado la presentadora.