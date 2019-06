La respuesta de Mila Ximénez al ataque de María Teresa Campos a 'Sálvame': "Es absolutamente mentira" Ecoteuve.es 21/06/2019 - 13:44 0 Comentarios

La periodista dice que el programa da "absoluta libertad" a sus colaboradores

Mila, además, echa en cara a la presentadora la crueldad de los corrillos de su 'Día a día'

El ataque de María Teresa Campos a Sálvame ha irritado a sus colaboradores. El programa emitió este jueves un fragmento de las declaraciones de la presentadora en las que dejó en mal lugar a sus rostros al afirmar que recibían directrices.

"Muchas veces hacían el harakiri porque había que sacar el programa adelante y me imagino que en la reunión les dicen 'hoy tú vas a decir esto", afirmó.

Lea también: María Teresa Campos lamenta su situación en Mediaset: "No veía la hora de que se acabara"

La respuesta fue inmediata y la primera en hacerlo fue Mila Ximénez, "la que siempre se moja": "Me parece que se ha equivocado. Conociendo como conoce la televisión decir que en en Sálvame los directores no dan directrices para que digamos lo que tenemos que decir... Señora Campos, sabes perfectamente que es mentira".

Mila, a María Teresa Campos: "Sálvame nos da absoluta libertad"

"Sabes que en este programa tenemos absoluta libertad y tu hija ha estado aquí muchos años, así que llama a Terelu y pregúntale, tu hija Carmen también", continuó. Y desde luego a mí, que he estado en todas las reuniones, puedo jurar por lo que quieras, incluso por mi familia, que jamás me han dado directrices de lo que se tiene que hacer en este programa. Ese es el éxito, que es un reality donde puede pasar cualquier cosa".

Mila concluyó su réplica a la presentadora respondiendo a la "crueldad" que según ella tiene Sálvame: "Te puedo asegurar que en tus corrillos, cuando había ciertos comentaristas, habéis hecho mucho más daño que lo que se ha hecho en Sálvame. Ha habido muchos damnnificados, entre ellos ¿sabes quién? Yo".

"Teresa, cuando uno se va de un sitio, que tú has presentado aquí lo de la defensora del espectador, como dice Jorge Javier, a veces nos favorece más el silencio. Y creo que a ti, que eres una grande, y te vayas o no seguirás siendo una grande, esto no te beneficia en absoluto. Te lo digo con un cariño y un respeto tremendo, que sabes que es lo que te tengo", terminó.