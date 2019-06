El mensaje oculto que dejó Belén Esteban a Chelo García Cortés en 'Supervivientes' antes de su boda Ecoteuve.es 11:15 - 21/06/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' entró en directo para mandar ánimos a su compañera

Belén Esteban entró en directo en Supervivientes telefónicamente para dedicar unas palabras a Chelo García Cortés. Lo hizo con motivo de su inminente boda, este sábado, a la que también estaba invitada la concursante.

Aunque en un primer momento Chelo no reconoció a Belén Esteban, la Princesa del Pueblo tuvo que especificarle quién era: "Soy tu compañera y amiga, Belén Esteban", dijo Belén. La superviviente comenzó a llorar desconsoladamente después de saber quién hablaba desde España.

"Ya sabes que este sábado me caso, y me alegro mucho que no puedas venir porque eso significa que sigues en la isla. El sábado te voy a echar mucho de menos, pero soy muy feliz de que continúes en la isla", comenzó a decirle la colaboradora de Sálvame. Después, trasladó un mensaje que Chelo García Cortés tendrá que descifrar.

"Lo estas haciendo muy bien, te apoya mucha gente, te apoyamos todos 100%", comentó Esteban. "Chelo, mira por ti, tú has entrado sola y te vas a ir sola. Levanta el ánimo, todo está muy bien", finalizó Belén. Unas palabras que todos han interpretado como una indirecta sobre su relación con Isabel Pantoja.