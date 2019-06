Belén Esteban rompe a llorar tras una broma pesada de 'Sálvame' sobre su boda: "¡Lo he pasado fatal!" Ecoteuve.es 20/06/2019 - 20:01 0 Comentarios

El actor Javier Quero se ha hecho pasar por el hombre de confianza del alcalde de Alcalá de Henares

Telecinco se prepara para la boda de Belén Esteban y su Migue, el conductor de ambulancias del que se enamoró hace unos años. A tan solo unas horas del enlace, los nervios están a flor de piel y Sálvame ha querido gastar una broma pesada que ha acabado con la Princesa del pueblo llorando al otro lado del teléfono.

"Buenos días. ¿Belén Esteban? Soy Alberto Garrido, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y le llamo en nombre del alcalde", ha empezado diciendo el actor Javier Quero que se hacía pasar por el hombre de confianza del edil de la localidad en la que se celebrará la ceremonia.

"Al alcalde le gustaría acudir al evento como máxima autoridad", ha seguido a lo que Belén ha respondido que quería "una boda familiar y de amigos". "El tema es que su mujer es super fan suyo", insistía él a lo que ella espetaba: "Yo también soy fan de mucha gente y no llamo para que me inviten a su boda. ¿Me entiende?".

Ante la negativa de la Esteban, Alberto llegaba al punto del chantaje: "No sé cómo se va a tomar el alcalde la negativa, a nadie le interesa una inspección de la finca a dos días de la boda". "Todo está bien y que me diga eso es feo, las cosas como son", colgaba el teléfono muy enfadada Belén.

Belén Esteban: "Lo he pasado fatal"

En una segunda llamada, Belén se ha mantenido en su negativa de no aceptar que viniera el alcalde y, por eso, el actor ha pasado al chantaje emocional: "Usted no le conoce, me estoy jugando el puesto directamente. Así de claro se lo digo. Es que es la verdad". "Ni en coche oficial ni en helicóptero. No va a venir", decía de nuevo la Esteban.

Finalmente, en una tercera llamada, Javier Quero se ha hecho pasar por el mismísimo alcalde quien daba por hecho que estaba invitado: "Allí nos veremos el sábado". Finalmente, el actor volvía a ponerse en contacto con ella para comunicarle que todo se trataba de una broma. "¡Ay, lo he pasado fatal, Dios mío!", rompía a llorar.