Risto deja en evidencia a Beatriz Talegón tras su crítica a 'Sálvame': "Los catalanes no son superiores al resto de españoles" Ecoteuve.es 20/06/2019 - 18:51 0 Comentarios

El presentador de Cuatro y la política se enzarzan en directo por sus polémicas palabras

Risto Mejide protagonizó este jueves un gran rifirrafe con Beatriz Talegón, a la que entrevistó en Todo es mentira para que diera una explicación a un polémico vídeo suyo en el que diferencia a la sociedad catalana de la del resto de España según lo que consumen en televisión. Todo ello, apoyándose en unos datos que el programa de Cuatro evidenció que eran falsos.

"El programa más visto de la tele, para que nos hagamos una idea, dice mucho de los perfiles. Allí, en España, es Sálvame. Aquí lo más visto son los informativos", dijo en las mencionadas imágenes."Es una manera diferente de entretenerse que ver a un grupo de gente en pelotas en una playa que no ha hecho mucha más cosa en su vida, con todos mis respetos a todos ellos, que echar un polvo con uno o con otra. Con todos mis respetos, ¿eh?", dijo haciendo referencia a Supervivientes.

Lea también: Beatriz Talegón atiza a Cristina Pardo por "manipular" y "hacer gracietas" con el juicio del procés en El Hormiguero

Después de ver la dura respuesta que le dieron los colaboradores de Sálvame a su crítica, Talegón se vio contra las cuerdas cuando Risto Mejide le informó de que este programa también es el más visto en Cataluña. "Había un informe que posicionaba a los medios de comunicación de España como los peores de Europa y en esta charla explicábamos que nos parecía muy sano que TV3 se pudiera ver en todo el territorio español porque según análisis europeos estaban muy bien valorados No estoy diciendo que los españoles sean más tontos que los catalanes sino que las televisiones públicas deberían verse desde cualquier punto de España porque para eso son públicas", empezó diciendo justificando que en todo momento hablaba de Supervivientes, no del programa vespertino de Telecinco.

Fue entonces cuando Risto culpó a la que es habitual colaboradora de su programa de intentar manipular a todo el mundo: "Eso es infoxicar y aquí no permitimos infoxicar... Decir que Cataluña es anti Sálvame es falso y lo que más preocupa es la superioridad moral con la que algunos habláis y que no tiene ningún sentido, no sois superiores los catalanes a los españoles por mucho que lo digáis... Tú siempre has dicho en este programa que se contrasten los falsos y si lo haces ves que lo que tú has difundido está lleno de mentiras", denunció el presentador.

La política, convencida de sus palabras, prometió a Mejide llevarle mañana un informe que demostraría sus argumentos: "Te voy a hacer un artículo con todos los datos de los medios de comunicación... Cuidado con esos mensajes porque no me gusta, no hablo de supremacismo", le advirtió antes de que Risto le recordara que "todos los catalanes y el resto de España somos iguales, también en el consumo televisivo".