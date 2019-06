'Sálvame' responde a la 'rajada' de Beatriz Talegón: "No tiene dignidad; si predicas libertad, aplícatelo a ti misma" Ecoteuve.es 20/06/2019 - 17:57 0 Comentarios

Los tertulianos de Telecinco hablan tras ver el vídeo viral de la política

Beatriz Talegón se ha colocado en el centro de todas las críticas por un vídeo de 2018 que se ha convertido ahora en viral. Las imágenes corresponden a una conferencia celebrada en Barcelona en la que hablaba, entre otros asuntos, de lo diferente que era la sociedad a partir del tipo de televisión que se consume "allí, en España" y "aquí" (en Cataluña).

"El programa más visto de la tele, para que nos hagamos una idea, dice mucho de los perfiles. Allí, en España, es Sálvame. Aquí lo más visto son los informativos", dijo en Directes a la República, una ponencia en la que también participaba Gabriel Rufián.

"Es una manera diferente de entretenerse que ver a un grupo de gente en pelotas en una playa que no ha hecho mucha más cosa en su vida, con todos mis respetos a todos ellos, que echar un polvo con uno o con otra. Con todos mis respetos, ¿eh?", dijo haciendo referencia a Supervivientes.

Todo es mentira, programa de Cuatro en el que colabora habitualmente Beatriz Talegón, ha hablado con varios de los tertulianos de Sálvame para saber qué opinan de sus palabras: "¡Qué vergüenza! No me sorprende nada. Yo he estado en muchos programas que han sido muy criticados y uno de ellos donde más se veía era en Cataluña, que es España", aseguró Lydia Lozano. "Señora, Sálvame lo ve muchísima gente: intelectuales, alumnos de periodismo, ejecutivos... yo salgo con gente normal", añadió la canaria.

Gema López mostró su descontento con todo aquel que le diga cómo tiene que entretenerse: "Yo me entretengo como me da la gala. El mando a distancia es democrático y yo puedo ver Sálvame, un informativo, ver un documental de La 2 y leerme un libro. El público elige, nadie pone pistolas", afirmó la periodista.

"Lo de Talegón es no tener dignidad"

En esa misma línea, Antonio Tejado defendió la libertad de que cada uno consuma lo que quiera: "Es una opinión dictatorial, ya que predicas libertad, aplícatela a ti misma", le dijo el sevillano. "Le queda muy bien el amarillo y yo respeto mucho su amarillo y me encanta. Que cada uno opine lo que quiera. Me parece bien que lleven un lazo amarillo como si es azul. Cada uno que haga lo que quiera, pero respetando a los demás", le pidió.

Las palabras más duras hacia Talegón las lanzó Belén Rodríguez: "La dignidad la lleva uno mismo esté donde esté y dignidad no es lo de esta señora que critica a los compañeros. Y ya no es criticar a Sálvame, es criticar a la gente que ve el programa, que es mucha. Si la llaman seguro que viene", concluyó la tertuliana.