Pablo Motos y Cazorla desvelan los secretos de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio y el privilegio que tuvo Florentino Pérez Ecoteuve.es 20/06/2019 - 10:57

El presentador y el futbolista fueron invitados al enlace de la pareja en Sevilla

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Santi Cazorla. El futbolista acudió al plató de El Hormiguero para hablar de su trayectoria profesional y de cómo ha sobrellevado sus fatídicas lesiones. Sin embargo, el momento más destacado llegó cuando ambos se dispusieron a contar algunos detalles de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio del pasado sábado en Sevilla.

Pablo Motos, que aseguró que le había pedido permiso a la pareja para hablar de la celebración en su programa, confesó que se había ido a la cama a las seis de la mañana. "Pablo estaba operado de la rodilla y no paraba de bailar... subió al escenario y no bajaba", comentó Cazorla antes de que desvelaran que Ramos y Pilar llegaron al banquete a lomos de "un dragón" mientras sonaba The Final Countdown de Europe. "Iba tan pedo que pensé que era real", afirmó entre risas el valenciano.

"Hubo un momento espectacular en el que nos llevaron a un pueblo", siguió diciendo Pablo Motos sobre un lugar que, según las hormigas, era como "un decorado de Hollywood". Allí había "restaurantes, coches antiguos y un escenario". "Era más grande que mi pueblo", bromeó Santi Cazorla.

El privilegio que tuvo Florentino Pérez en la boda

Pablo Motos y Cazorla aseguraron que la seguridad en la boda era máxima, ya que había drones "vigilando que no hubiera gente espiando". Además, explicaron cómo vivieron la medida 'antifiltraciones' que llevaron a cabo los novios al retirar los móviles a sus invitados. "Al principio me sentó mal que me lo quitarán, pero luego me volví a sentir persona", apuntó el presentador.

Fue entonces cuando el futbolista desveló la única persona que logró 'colar' su teléfono a la fiesta: "Yo es que ni me llevé el móvil. De hecho, al único que vi con móvil fue a Florentino Pérez, porque estaba siguiendo la final de la ACB entre el Real Madrid y el Barcelona", señaló.

Aprovechando la mención de Cazorla, Motos se dispuso a desvelar la conversación que mantuvo con el presidente del Real Madrid. El valenciano y el mandatario se vieron afectados por una estafa -que Motos ya denunció en su programa- llevada a cabo a través de Facebook. Así, una empresa utilizaba la imagen de ambos sin su permiso para sacar dinero a la gente.

"Estuve hablando con él porque a los dos nos une que nos han estafado. Hay una estafa, ya la he comentado aquí. Salimos en Internet, como que yo estoy entrevistando a Florentino y entonces él cuenta el secreto para ser millonario. Es una estafa con la que la ley no puede. ¿Hay gente por encima de la ley? Sí. Yo he puesto una denuncia, él ha puesto una denuncia, yo ya he ido al juzgado...", empezó diciendo.

Acto seguido, confesó el consejo que el dio Florentino Pérez: "Me dice: 'No te gastes más dinero, Pablo'. Estos tíos tienen muchos países, la gente que es más o menos mediática va saliendo... Tú te metes ahí, cogen tus datos, te sacan 200 euros y luego te arruinan. Y no se les puede pillar. Aunque le paguen a la gente, cierran las empresas y a la semana abren otra empresa en otro lugar del mundo... Es imposible y van a estar sacándonos a los dos", concluyó antes de dar las gracias a Sergio Ramos y Pilar Rubio por haberle hecho partícipe de "la mejor fiesta de mi vida".