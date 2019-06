Matías Roure y Lidia Torrent, los camareros de 'First Dates', rompen su relación Ecoteuve.es 19/06/2019 - 13:18 0 Comentarios

La relación comenzó hace tres años en el programa de Carlos Sobera en Cuatro

Matías Roure ha confirmado su ruptura con Lidia Torrent después de varios años de relación. El barman de First Dates, el programa que emite Cuatro, ha sido el encargado de hacer pública la noticia a través de las redes sociales.

"Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita @lidiatorrentanca. Gracias. Se feliz", ha escrito el argentino en Instagram.

La relación de Lidia y Matías creció ante las cámaras de televisión. Ella es la principal camarera de First Dates -también cubre a Carlos Sobera como presentadora- y él es el encargado de la barra de los cócteles.



Lidia y Matías, una relación que empezó en 'First Dates'



El programa les unió hace ahora tres años y los espectadores fueron testigos, poco a poco, de cómo se fraguaba una relación que ahora ha acabado. Ser novios y trabajar juntos ha dado lugar a numerosas anécdotas que se han podido ver en First Dates, como el momento en que una cámara les pilló besándose.



Además, tanto la una como el otro han tenido que hacer frente a los comentarios -muchas veces piropos- de los comensales que han pasado por el programa. "Suéltala, que no vuela", dijo Matías a un invitado una vez.