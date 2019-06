Aluvión de críticas a 'MasterChef' por preparar un menú 'catalán' para unos falleros en Valencia

La séptima edición MasterChef ya tiene a sus finalistas. Teresa, Aitana, Aleix y Valentín lucharán por el premio mientras que Carlos se quedó a las puertas en una semifinal que estuvo marcada por la polémica prueba de exteriores celebrada en Valencia.

El programa de Shine Iberia se ha ganado un ninot para 2020. Los aspirantes tuvieron que cocinar para 30 miembros de la Comisión Fallera de Grabador Esteve-Cirilo Amorós. El menú "tradicional" estaba compuesto por bacalao con 'samfaina', canelones de rosti y crema catalana.

Claro que los platos propuestos tenían poco de la 'terreta' valenciana como pueden ser una paella, el all i pebre y, como postre, unos buñuelos. La traición del programa a los productos de la región provocó un aluvión de críticas en redes sociales.

No he entendido muy bien todo esto de venir a Valencia a cocinar un menú catalán. Enserio, no entiendo #MasterChef