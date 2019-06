Kiko Hernández estalla contra 'La Resistencia' de David Broncano: "Es una indecencia, luego dicen de Sálvame" Ecoteuve.es 19/06/2019 - 11:03 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' critica que el humorista pregunte por dinero a sus invitados

El crossover definitivo: Sálvame hablando de La Resistencia de David Broncano. El asunto del dinero se coló este miércoles en el debate del programa de Sálvame, donde Kiko Hernández ironizó con el dinero que tendría Lydia Lozano, porque "trabajas mucho y no gastas".

En ese momento, Carlota Corredera explicó que existía un programa, "La Resistencia de David Broncano, donde siempre se hace una pregunta a los invitados. Y una es cuánto tienes en el banco. La otra opción es la pregunta de cuántas relaciones has tenido en el último mes".



"¿Pero en ese programa pagan?", preguntó Lydia Lozano muy impactada. Kiko Hernández mostró igualmente su sorpresa y atacó al programa que emite #0.

"Me parece una indecencia, luego dicen de Sálvame... preguntar cuánto dinero tienes... ¡Pues el que haya ganado trabajando! ¡Y a usted que le importa! ¿Cuánto tiene su madre? Será lo que he ganado fruto de mi sudor y de mi trabajo", expresó Hernández, que no entendía cómo en un programa de televisión preguntaban por ese tema a los invitados.

Fue entonces cuando Carlota Corredera recordó a Kiko que había sido él quien había "abierto esa espita" al decir que Lydia Lozano "tiene mucho dinero".

"No para de ingresar y no gasta", replicó Hernández. "Si hay alguien que disfruta de la vida y se lo gasta con la familia y amigos, esa es Lydia Lozano", zanjó la propia colaboradora, que se denominó "disfrutona".