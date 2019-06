Violeta Mangriñán, obligada a dejar 'Supervivientes' y volver a España por su estado de salud: ¿Qué le ha pasado? Ecoteuve.es 18/06/2019 - 23:58 0 Comentarios

La concursante llevaba apartada de la competición desde el pasado jueves

Violeta Mangriñán no seguirá en Supervivientes. La concursante debe dejar el reality por prescripción médica para tratarse en España después de pasar una semana recibiendo atención hospitalaria en Honduras.

Supervivientes dio la noticia a Violeta en la gala de este martes. Carlos Sobera le anunció que debía abandonar el programa a pesar de que ella estaba dispuesta a continuar. "Quiero volver ya a los cayos porque estoy mucho mejor que el jueves", dijo antes de saber la decisión de los facultativos.

Cuando Carlos Sobera le dio la noticia, Violeta se hundió y rompió a llorar desconsolada. "¡Pero si ese órgano no aparece ni en los libros del cuerpo humano!", comentó, sin dar más detalles de lo que le había pasado.

El presentador le prometió que si se recuperase a tiempo, podría volver. Y, si no, tendría una plaza reservada en Supervivientes 2020. "Que me quiten la vesícula, por favor", dijo después llorando. Cuando Violeta se reencontró con Fabio, el argentino también hizo referencia a ello. "Yo estaba con ella cuando lloraba del dolor y no quería marcharse. Lo mal que estaba de la vesícula y no se quería ir".