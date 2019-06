El nuevo pique de Monedero y Ana Rosa: "Estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser" Ecoteuve.es 18/06/2019 - 19:14 0 Comentarios

El politólogo y la presentadora protagonizan un cómico rifirrafe en Telecinco

Juan Carlos Monedero y Ana Rosa Quintana han vuelto a protagonizar un rifirrafe ante las cámaras de Telecinco. En más de una ocasión, el politólogo ha acusado a la presentadora de ser "el corazón de la derecha española", lo que ha provocado momentos de tensión entre ambos.

Esta vez, el pique se ha producido cuando Monedero se dispuso a comparar la relación entre el PSOE y Podemos con el romance entre Romeo y Julieta calificando al primero de "tonto". Ana Rosa le corrigió y dijo que ese adjetivo no era correcto porque para ella, el personaje ideado por Shakespeare es sólo "un hombre enamorado".

La presentadora le dijo entonces que él no lo ve así porque "no crees en el amor". Fue entonces cuando el cofundador de Podemos le preguntó: "¿Entonces qué hago yo aquí, Ana Rosa, si no creo en el amor?". Una pregunta que él mismo respondió. "Ana Rosa, yo aquí tengo que estar por amor, porque por ideología no va a ser", dijo con sorna. "No empecemos, Monedero, de verdad", le pedía hastiada la periodista.

"¿Cómo que tú no estás por ideología? Si yo no fuera una persona abierta a todas las ideologías y plural, tú no estarías sentado aquí", afirmó Quintana, que tildó su programa en Telecinco de "muy plural".