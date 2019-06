Nieves Herrero, la más señalada en 'El caso Alcàsser': "Aquel programa fue un error de pies a cabeza" Ecoteuve.es 18/06/2019 - 14:30 0 Comentarios

La periodista, que se negó a participar en el documental de Netflix, habló sobre ello hace unos años

"No se puede ir al lugar donde se ha producido una tragedia porque no puedes ser objetivo"

El caso Alcàsser, el documental de Netflix que gira en torno al secuestro y asesinato de Toñi, Carmen y Desireé, deja señalada a Nieves Herrero por el morboso trato mediático que tuvo su programa De tú a tú en Antena 3 el día que aparecieron sus cadáveres, el 27 de enero de 1993.

A contrarreloj, se improvisó un plató de televisión en el edificio de la Societat Musical de la localidad valenciana para emitir un directo que ofreciese todos los detalles de la aparición de los cuerpos y prácticamente con todos los vecinos del pueblo allí presentes.

Cierto es que Paco Lobatón también se había encargado de cubrir el caso en ¿Quién sabe dónde?, de TVE. Sin embargo, la mayoría de las críticas las recibió Herrero por esa emisión en la que consiguió lo que todo el mundo quería: el testimonio de los familiares. Los padres, rotos de dolor, fueron contestando a las preguntas escabrosas de la periodista.

El programa traspasó todos los límites. "Ni siquiera la propia Nieves Herrero era consciente de lo que íbamos a ver esa noche. Yo desde luego no. Era la primera vez que sucedía algo así", afirma Mariola Cubells, reportera por entonces que cubrió el sucedo. "Fue un aldabonazo para todos. El espectador se sintió agredido. No podías apartar la mirada, pero aquello va dirigido a tus impulsos más primarios".

Nieves Herrero: "La televisión tiene esa línea roja que se cruza sin darte cuenta"

Nieves Herrero se ha negado a participar en la docuserie de Netflix. Tampoco lo han hecho Manuel Campo Vidal y Olga Viza, presentadores de Antena 3 Noticias por entonces. Sin embargo, la ahora locutora de Onda Madrid, habló hace unos años sobre ello totalmente arrepentida.

"Ese programa fue un error de pies a cabeza. Mi conclusión principal es que no se puede ir al lugar donde se ha producido una tragedia y convertir un magazine en un programa monográfico. Hay que tomar cierta distancia; si no, no puedes ser objetivo", dijo a ABC.

De hecho, la periodista reconoce que al percatarse de lo que estaba ocurriendo, en cada publicidad pedía a Madrid que emitieran un documental y que incluso llegó a amenazar con "irse a negro". "Nadie me hizo caso. Yo no podía ni respirar, pero por la conmoción, no porque supiera la trascendencia que iba a tener el programa".

En otra entrevista concedida a Prensa Ibérica por su novela Esos días azules, Nieves Herrero confiesa que "la televisión tiene esa línea roja que se cruza sin darte cuenta" y que se pasó a la radio "porque es el lugar seguro donde no metes la pata". Además, cuenta que ha aprendido de lo ocurrido y que por ello, da clases en la universidad analizando "cómo se deben cubrir estas informaciones.