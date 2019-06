Los otros supervivientes que estuvieron entre rejas desmontan a Isabel Pantoja: "Es de cuento, puro teatro" Ecoteuve.es 18/06/2019 - 12:18 0 Comentarios

'Sálvame' habla con Mayte Zaldívar, El Dioni, Joselito sobre la agonía de la artista en Honduras

Isabel Pantoja protagonizó uno de sus peores momentos de su concurso en Supervivientes cuando confesó que su estancia en Honduras le recodaba a la cárcel. La cantante afirmó que sentía falta de libertad pero evitó pronunciar ese lugar donde "yo no elegí estar".

Las impactantes imágenes dieron mucho de qué hablar: desde Màxim Huerta opinó en Sálvame por medio de un mensaje a Carlota Corredera hasta saltaron a La Sexta a través del analista televisivo Ferrán Monegal. Incluso, a partir de aquí, hasta Kiko Hernández ha hecho campaña para convertir a la tonadillera en ganadora.

Sin embargo, Sálvame se ha puesto en contacto con otros concursantes del reality que han pasado por la cárcel. Todos ellos han desmontado a Isabel Pantoja, en especial Mayte Zaldívar. "Es teatro, puro teatro". La exmujer de Julián Muñoz dijo que la artista lleva todo "estudiado": "No es más preso el que quiere si no el que no se siente libre. hay presos que son libres".

El Dioni: "Lo de Pantoja es un poco de cuento"

El programa de Telecinco también charló por teléfono con El Dioni, participante en 2016, y encarcelado por el robo a un furgón lleno de millones. Afirmó que lo de la Pantoja "es un poco de cuento". "En la prisión tienes de todo menos ansiedad (...) y la isla lo que te da precisamente es demasiada libertad", dijo.

El tercer concursante que pasó por la cárcel y que habló sobre Isabel fue Joselito, condenado por tráfico de drogas en los noventa. "Lo que se consigue allí es una libertad absoluta, no te recuerda para nada a la prisión, a mí por lo menos. Pero bueno cada persona es un mundo".