Susto doble en 'Supervivientes': del accidente de Albert con el fuego a la tarántula de Dakota Ecoteuve.es 18/06/2019 - 11:56 0 Comentarios

El extronista estuvo a punto de abrasarse la cara al intentar avivar las llamas

Colate salvó a la participante de 'Hermano Mayor' de una gran araña

Supervivientes 2019 ha vivido en los últimos días un doble sobresalto por las condiciones límite a las que se encuentran sometidos los concursantes. Después de la evacuación forzosa de Violeta por motivos de salud, ahora han sido Albert y Dakota los que han sufrido una situación 'de peligro'.

El extronista vivió un incidente con el fuego que terminó asustando a sus compañeros. Fabio y Albert lograron prender unas brasas frotando dos palos, pero el humo había que avivarlo para consumar la combustión y el deportista decidió soplarlo.

En ese momento, se produjo una gran llama que estuvo a punto de abrasarle la cara. Afortunadamente, el concursante pudo retirar el rostro a tiempo evitando la lesión. "¡He visto que te quemabas el pelo!", le advirtió Dakota, que también ha tenido lo suyo.

Dakota, a punto de ser picada por una tarántula

La joven se encontraba hablando tranquilamente en la arena con Mónica Hoyos e Isabel Pantoja, cuando una gran tarántula empezó a treparle por la espalda. Colate se dio cuenta y corrió a salvarla empujándola con un plato. Dakota empezó a chillar cargando contra su compañero hasta que se dio cuenta del motivo por el que le había dado el golpe.

"¡Es una araña! Muchas gracias. ¿Dónde estaba?", dijo agobiada la robinsona. "Menos mal que me la ha quitado", reconoció Dakota. "No la he visto, evidentemente, porque si la hubiera visto hubiera liado una que ni pa' qué. Gracias a Colate, porque si no me hubiera picado", le dijo la concursante.