La pulla de Norma Duval a Cristina Pedroche: "Lleva trajes copiados de los míos de hace 30 años"

La vedette y la presentadora hablaron con Isabel Gemio en Televisión Española

Cristina Pedroche saltó, por una noche, de Atresmedia a TVE para hablar con Isabel Gemio en el programa Retratos con alma. Lo hizo para charlar de la mirada del hombre sobre mujeres tan exitosas como ella, con tanta repercusión en los medios.

"Me gusta pensar que los hombres me ven como un igual y que me apoyan cuando lucho por mis derechos. Los hombres que me intentan mirar desde arriba, como que soy inferior, me dan mucha pereza", comentó.

Cristina Pedroche defendió su papel en televisión, especialmente en Nochevieja, donde tiene tanto éxito con sus esperados estilismos y reivindicó su derecho a ponerse lo que ella decida.

"Es una noche mágica y quiero sentirme una superestrella. Me voy poniendo lo que me parece". Asimismo, comentó que todo comenzó a raíz de las críticas que recibió el primer año que lo hizo. "Como salieron tantas criticas, el vestido no gustó, que si iba poco recatada, poco fina, que si era machista, que si las transferencias son horribles. Pues, al año siguiente, dos tazas".



Isabel Gemio preguntó a Pedroche si tendría el mismo éxito si presentase las Campanadas tapada. "¿Me estás diciendo que si ponen a una persona totalmente desnuda va a tener más audiencia?". Gemio contestó afirmativamente pero Pedroche respondió recordando las Campanadas de Mediaset de hace unos años, cuando mostró a todos los presentadores de Cámbiame en lencería. "No hicieron más audiencia que yo".





En el programa también participó Norma Duval, que lanzó un dardo a Cristina Pedroche. "Lleva trajes copiados de los míos de hace 30 años. ¿De qué me va a sorprender? ¿Quién me va a sorprender? Yo diría a Cristina que le cosan un poquito mejor los trajes (risas). Pero me parece bien ¿Por qué no?. Me veo reflejada en ropa que yo llevaba hace muchísimo tiempo", explicó la vedette.

Cristina Pedroche: "¿Qué daño hace un pezón?"

Cristina Pedroche es consciente de la expectación que genera tanto en televisión como en redes sociales. "Soy un fenómeno. La gente me compra porque me ha visto crecer", comentó. Pero entiende que "no puedo gustar a todo el mundo, no soy una croqueta".

La presentadora de Atresmedia criticó el "sesgo machista" de las redes sociales. "Yo me tengo que dibujar dos estrellitas en las fotos que subo a las redes y mi marido no. ¿Qué daño hace un pezón?".

"Yo puedo subir una foto en bikini, como cualquier persona que va a la playa o a la piscina, y tengo comentarios muy buenos, pero también los tengo malos", dijo. "Sin embargo, Jon Kortajarena sube fotos en bañador, sin ropa, desnudo... y no pasa nada, solo tiene cosas positivas".