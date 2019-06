El 'troleo' de Pablo Motos y Antonio Resines a David Broncano desde 'El Hormiguero': "¡Te sudan las manos!" Ecoteuve.es 18/06/2019 - 10:23 0 Comentarios

El presentador y el actor vacilaron al cómico en el programa de Antena 3

Antonio Resines hizo doblete este lunes en televisión. Además de vivir su propio funeral en El cielo puede esperar de #0, el actor visitó el plató de El Hormiguero para recordar junto a Pablo Motos algunos de los momentos más destacados de su trayectoria y, de paso, trolear sin piedad a David Broncano.

Un vacile al que se unió el propio presentador de Antena 3, que le recordó que su programa "no es como La Resistencia". Una pullita, entre bromas, que completó diciéndole a Resines que a él ya se le conocía como "el amigo de Broncano". "¡Me cago en todo lo que se menea! Es acojonante. Esto es indignante. ¿Quién es Broncano?", preguntó exaltado haciendo gala de su humor habitual.

Pablo Motos aprovechó la pullita para lanzar otro dardo al humorista de Movistar+: "Broncano, al que le sudan las manos", dijo con sorna el valenciano. "Tú díselo. Díselo, 'Broncano al que le sudan las manos', y esto se convierte en una tortura que no lo aguanta", le pidió el presentador a su invitado. "Que no hombre, que no, que yo tengo un contrato", respondió serio Resines antes de que Motos jaleara al público para que se uniera a ese cántico.

respondió Resines haciéndose el duro. Entonces Motos sacó toda la artillería y pidió al público que repitiera la bien fuerte '¡Broncano al que le sudan las manos! en un intento desesperado porque Resines cayera en el trampa. Con Resines has ido a topas. No se le escapó ni la B de Broncano. Se colocó la chaqueta, se removió en el asiento y esperó a que todo el peso de Broncano cayera sobre Motos.

"David, son cosas de Pablo, que es muy infantil", dijo entonces el actor mirando a una de las cámaras. "Me lo ha dicho él", aseguró Motos, que desveló que todo eso era una artimañana ideada por Resines, colaborador habitual de La Resistencia. "Tú has dicho la rima. Me has dicho 'dile esto que le va a joder'", afirmó el presentador al tiempo que el intérprete lo volvía a negar.