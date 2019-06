¿Embarazo en 'Sálvame'?: el motivo por el que Anabel Pantoja se ha hecho un test de embarazo en directo Ecoteuve.es 19:44 - 17/06/2019 0 Comentarios

Kiko Hernández ha asegurado que Raquel Bollo estaba embarazada después de recibir un chivatazo

La Bollo se ha negado a hacerse la prueba y para no desaprovechar la compra, Anabel ha salido voluntaria

Sálvame ha arrancado la semana con una noticia bomba de Kiko Hernández. El colaborador, que había recibido una información "muy comprometida" sobre uno de sus compañeros, ha ido cebando la "bomba" descartando uno por uno hasta quedar Anabel Pantoja y Raquel Bollo.

A media tarde, Kiko hacía pública la noticia: "Este fin de semana, en el cumpleaños de Irene Rosales, Raquel Bollo comento que estaba embarazada". La implicada lo ha negado de inmediato: "No se lo he comentado a nadie porque es mentira, es algo que es absurdo negarlo, ya que no podría ocultarlo si lo estuviese".

Minutos después, Irene Rosales ha llamado a Sálvame para negar la información de Kiko Hernández y sacar la cara por Raquel Bollo: "Es totalmente falso". Para más inri, el testigo anónimo que se había puesto en contacto con el colaborador ha dejado de serlo cuando se ha escuchado de su voz y se ha reconocido a una de las Mellis, Bibi o Raquel.

Pese a que en un primer momento Raquel había aceptado a hacerse una prueba de embarazo, luego se na negado pidiendo que confiaran en ella después de muchos años demostrando "tanta credibilidad". "Me parece ridículo y vergonzoso", ha dicho.

Para no desaprovechar la compra, Anabel Pantoja se ha ofrecido a hacerse el test en directo. Así las cosas, las cámaras la han acompañado hasta el mismo baño donde se ha hartado a beber agua para poder orinar después con Carlota y Kiko de 'vigilantes'. Pese al lío montado, la sobrina de la tonadillera ha realizado la prueba de forma incorrecta, de forma que el test no ha sido válido.