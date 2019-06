El día que Risto Mejide abroncó a la hermana de Antonio Anglés en 'Tú sí que vales': "¿Qué coño has hecho?" Ecoteuve.es 14:02 - 17/06/2019 0 Comentarios

La familiar del asesino de las niñas de Alcàsser participó como Kelly Faces en el concurso de Telecinco

Kelly Anglés da su testimonio al documental de Netflix sobre el caso, aunque sin revelar su rostro

Netflix ha vuelto a poner la lupa en el crimen que conmocionó a todo el país con el estreno de El Caso Alcásser. Se trata de la serie documental que narra con testimonios reales el triple asesinato de Mìriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, que desaparecieron en 1992 y cuyos cadáveres aparecieron meses más tarde.

Una de las personas que ha aceptado a aparecer en la serie producida por Bambú Producciones es Kelly Anglés, la hermana de Antonio Ángles. Según la versión oficial de las autoridades, él fue el responsable del secuestro, tortura, violación y asesinato de las tres adolescentes junto a Miguel Ricart. Sin embargo, logró escapar de Valencia cuando estaba acorralado por la Policía. Casi 30 años después, su paradero es desconocido.

En el documental, Kelly no muestra su verdadero rostro. Las cámaras la graban de espaldas, con una peluca rubia y, según se puede apreciar por el reflejo del cristal, también lleva gafas de sol. En su sobrecogedora declaración, cuenta que el maltrato que recibía de su hermano Antonio y que, por miedo a las represalias, le ayudó a fugarse por la ventana deslizándose con unas sábanas. Eso sí, ella desconocía el verdadero motivo.

"Le teníamos pánico (...) A mis hermanos pequeños les mandaba robar y a mí me decía que lavara la ropa y no le podías decir que no porque tenía la mano muy suelta. Si se enfadaba y había un cuchillo en la mesa, te lo tiraba. Tenías que esquivarlo. Es que era peligroso", afirma Kelly.

La hermana de Antonio Anglés participó en 'Tú sí que vales'

En el documental de Netflix, Kelly cuenta que ser la hermana de Antonio Anglés le ha marcado toda su vida hasta el punto de llegar a perder un trabajo como limpiadora en un gimnasio. Sin embargo, en 2012, intentó saltar al mundo del espectáculo participando en el concurso de Telecinco Tú sí que vales. [VÍDEO]

La mujer, que por entonces tenía 40 años, contó que estaba en el paro y que se había dedicado a un montón de cosas, desde azafata a compradora y vendedora de moneda en el mercado de divisas. Kelly Faces -así se presentó- hizo un show en el que bailaba y se caracterizaba de de diferentes personajes, como Madonna, Shakira, Elvis o Michael Jackson, entre otros.

Pero no convenció. De hecho, su actuación llegó a irritar a Risto Mejide, uno de los miembros del jurado: "Esto que has hecho, ¿qué coño es?". "Ni yo lo sé. Lo he montado en dos semanas. He dicho 'bueno, ¿por qué no? A mis 40 años, no soy artista, pues voy a a montar algo y lo voy a presentar'. Y aquí estoy", respondió ella ante los aplausos del público.

"Si haces cosas con doce años puede parecer enternecedor, pero si las haces con 40, es preocupante", siguió criticando el publicista, que también 'disparó contra el equipo del programa: "La próxima vez que me encuentre delante un número así voy a exigir que salga la gente de casting al escenario y que toda España vea quiénes son los responsables de esto".

Risto, a la hermana de Anglés: "¿Has confundido la cola del INEM con la del TSQV?"

Después de esto, Risto continuó con su durísima valoración y recordó todos los fracasos que había tenido en su vida profesional y que, en ese momento, pretendía hacerlo "en el arte": "Eres una mujer, seguramente maravillosa y muy buena persona, y no hace falta exponerse de esta manera porque uno se expone a hacer el ridículo, el más grande de los ridículos y yo hoy siento vergüenza ajena".

"Yo pertenezco a un gran grupo. Somos unos cinco millones de parados en España y lo tenía que intentar", espetó Kelly a lo que Mejide replicó: "¿Has confundido la cola del Tú sí que vales con la cola del INEM?". En el enfrentamiento se coló el también juez José Corbacho, que defendió a la participante: "Hoy en día lo que necesitamos es que la gente haga lo que le dé la gana de una vez y no lo que le dicen que tiene que hacer".

"Estoy intentando que esta mujer tenga éxito, al margen de su reconocimiento. Si nadie se lo dice, somos los tres unos irresponsables. Yo estoy aquí para decirle a esta mujer lo que pienso, por eso me pagan y por eso estoy aquí y mi criterio es que esta mujer hace el ridículo. Si ella decide seguir haciéndolo, es decisión suya", volvió a decir Risto para concluir así: "El ridículo es lo que diferencia a un friki de un payaso, un friki no sabe que se están riendo de él. Esa es la diferencia".