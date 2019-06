Nacho Montes, sin piedad contra Pilar Rubio y su vestido de novia: "Es terrorífico" Ecoteuve.es 17/06/2019 - 11:21 0 Comentarios

El estilista de 'Viva la vida' criticó duramente el diseño elegido: "Es un traje de noche"

Montes, además, juzgó también el ramo de calas negras y los pendientes: "Son de los Gipsy Kings"

La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio ha copado los principales programas de Telecinco este fin de semana. Viva la vida se disparó en audiencia el sábado (19,1%) gracias al seguimiento especial que hizo con la llegada de los novios y los invitados del enlace a la catedral de Sevilla.

Los colaboradores analizaron el vestido de novia que eligió la presentadora para este día tan especial y lo cierto es que Nacho Montes no tuvo piedad con ella. "Es terrorífico", empezó a criticar el popular estilista.

"A mí no me gusta porque a las cinco de la tarde no puede haber una persona que vaya a un templo con un escote tan pronunciado y con la sisa al aire", explicó en plató a lo que Emma García se desmarcó echando un cable a su compañera de profesión: "Pues a mí si me gusta".

Nacho Montes también despotricó del ramo que llevó: "Me parece una osadía porque las calas negras es un símbolo de luto en toda Europa y esta señora tenía que saberlo". Hay que decir que Pilar Rubió explicó que lo eligió porque "el negro transmite mi personalidad". "Es muy rockero", apuntó su marido Ramos.

Por último, el colaborador de Telecinco se fijó en sus largos pendientes, de inspiración flamenca: "Esos pendientes son de la Rebe, son de los Gipsy Kings. Lleva unos pendientes de brillantes hasta los pechos me parece que por de más. Es que ni Lola Flores".