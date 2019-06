Violeta, tras ser evacuada de 'Supervivientes': "Hay que esperar a los resultados para ver si puedo continuar o no" Ecoteuve.es 17/06/2019 - 10:34 0 Comentarios

La joven valenciana tuvo que ser atendida de urgencia por el equipo médico

Supervivientes vivió durante la gala del pasado jueves la evacuación de emergencia de Violeta. En el primer corte de publicidad, la valenciana sufrió una bajada de tensión y tuvo que ser atendida por el equipo médico del reality. Al final de la noche, Jorge Javier explicó a la audiencia que la joven iba a ser apartada de la convivencia durante unos días.

Desde entonces, poco más se supo de Violeta, que reapareció este domingo en el debate para dar la última hora de su estado de salud. Sin embargo, la concursante no se dejó ver ante las cámaras, sino que entró por teléfono en una conexión con Jordi González.

"Antes que nada, quiero tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere. El médico, la organización y los miembros de este equipo me han tratado súper bien y estoy esperando resultados para saber si puedo continuar o no. Yo quiero. Yo salté a esos Cayos en un helicóptero y quiero volver de la misma manera", aseguró Violeta mostrando su empeño en seguir luchando por su permanencia en Honduras.

La extronista explicó entonces que apenas recuerda nada de lo que ocurrió el pasado jueves durante su evacuación. "En cuanto cortaron a publicidad es que ya no me acuerdo de nada más. Ayer estuve con goteros, pero hoy estoy muchísimo mejor y ya no he vuelto a vomitar", aseguró a Jordi González antes de que este le comunicara que está nominada junto a su novio Fabio.