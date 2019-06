María Galiana lamenta la política de Vox en 'La Sexta noche': "Estos sí que son una casta" Ecoteuve.es 16:07 - 16/06/2019 0 Comentarios

La popular actriz de la serie de TVE estuvo en 'La Sexta noche' para hablar de política

La actriz, María Galiana, acudió a La Sexta noche para hablar sobre los temas más actuales que rodean a la política, entre otras cuestiones.

María Galiana no está conforme con las políticas que están llevando a cabo los políticos. La actriz explicó que los políticos no se dedican a hablar sobre sus programas, sino de sus adversarios.

Lea también: Paco Marhuenda defiende a Vox de la izquierda mediática en La Sexta noche: No son ni machistas ni racistas

Para la actriz la política actual "no tiene oradores como los de antes" poniendo de ejemplo el discurso de Emilio Castelar en la I República en contra de la esclavitud que hizo cambiar el pensamiento de la sociedad.

"Veo el Congreso de los Diputados y me parece un corral de vecinos. No me parece un sitio de altura intelectual o cultura o de educación. Dicen unas cosas que no te esperas. A mi me hace desconfiar mucho porque me es difícil que me convenza una persona que no tenga los mínimos argumentos para defender aquello que está intentado", argumentó Galiana.

Para más tarde hablar sobre la política de Vox cuando le enseñaron las declaraciones de algunos politicos respecto a la Ley de Violencia de Género: "¿Tú te acuerdas cuando el chico este de Podemos, Pablo Iglesias, empezó a hablar de la casta? Estos (Vox) sí que son una casta", comenzó a explicar María.

"Los hombres que piensan de esta manera son casta pura y dura, absolutamente. Difícilmente vamos a poder luchar contra eso, aunque gracias a Dios creo que no son muchos, pero es difícil luchar contra esa parte de la sociedad que sigue pensando así", detalló la popular de la serie de TVE.

Lea también: María Galiana pide un final digno para Doña Herminia: No me gustaría morirme