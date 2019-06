Las técnicas para practicar sexo en un ascensor según un comensal de 'First Dates': "Tienes ese morbo" Ecoteuve.es 14:39 - 16/06/2019 0 Comentarios

Rafa reveló a su cita que había mantenido sexo en ascensores y parques

Rafa no dudó en hablar con Nahikari en su cita en First Dates sobre las relaciones sexuales y sobre todo para darle consejos para practicar sexo en los ascensores y parques.

First Dates abrió una vez más las puertas de su restaurante para que los comensales pudieran disfrutar de sus respectivas veladas. Rafa y Nahikari disfrutaron de una velada que poco a poco fue subiendo de tono.

"En la cama eres de las que para tener sexo tiene que ser tu novio o basta con que haya feeling", preguntó Rafa a su cita para saber sus reflexiones sobre ello. Por su parte, Nahikari reconoció que para ella no era necesario tener una relación para practicar sexo.

Rafa le confesó que tenía gustos sexuales muy concretos y bromeando con Nahikari le contó que por poco iba a venir vestido de Christian Grey: "Christian Grey a mi lado se queda corto, me gusta más que a un tonto un lápiz", reveló el comensal.

Rafa detalló que había practicado sexo en lugares como el ascensor o el parque. Su cita ante tal revelación se mostró sorprendida. "¿En serio me estás diciendo que no lo has hecho en un ascensor?", dijo Rafa a su cita.

"Me parece más normal (practicar sexo) en un ascensor que en un parque. En un parque pasas frío, en un ascensor tienes ese morbo de que si alguien llama para que venga el ascensor estés tan normal", expresó tranquilo Rafa.

Más tarde comentó las claves para mantener una relación sexual en el ascensor: "Entrar, irte a un segundo o un tercer piso... se cierran las puertas y que Dios quiera", apuntilló Rafa.