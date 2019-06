Terelu Campos confiesa sobre su salida de 'Sálvame': "He llorado mucho" Ecoteuve.es 11:30 - 16/06/2019 0 Comentarios

La hija del clan Campos reveló detalles de su abandono del programa de Telecinco

Terelu Campos reapareció en Mediaset, pero esta vez en Viva la vida para sincerarse sobre su salida de Sálvame.

La hija de María Teresa Campos quiso confesarse sobre las especulaciones que sus compañeros vertieron sobre ella por su salida de Sálvame. A su llega Emma García le entregó un ramo de flores dándole así las gracias por haber acudido a su programa.

Tras emitir las imágenes de su abandono, Terelu explicó lo complejo que fuera para ella abandonar el programa con el que tantos momento vivió. "Me resultado doloroso. No me gusta regodearme en situaciones desagradables", dijo la excolaboradora de Sálvame que no quería ver dicho vídeo.

"No fue nada agradable para nadie de los que estaban allí Me niego a quedarme con esa imagen de Sálvame. Para mí el programa han sido muchas cosas más", explicó a Emma García. Terelu detalló que había empezado a pensar en sí misma y por ello tomó la decisión de abandonar el programa de Telecinco.

"Me di cuenta de que no era capaz de seguir ni de manejar la situación Hay veces que hay que parar para remontar, aunque no sea fácil", señaló Campos. La hija del clan Campos reveló que no fue fácil dejar el programa: "He llorado mucho, me daba mucha pena Mis jefes sabían desde hace un año que a mí se me hacía todo muy cuesta arriba. A ellos no creo que les pillara muy de sorpresa", expuso Terelu.

Además, las hijas de María Teresa Campos se sentaron juntas por primera vez después de sus rifirrafes con Sálvame. "No me gustó que te fueras de Sálvame. Cuando veo esa imagen siento dolor, sé lo que ha significado para ti Sálvame", le dijo Carmen Borrego a Terelu. Las hermanas Campos hablaron en un ambiente tenso sobre Sálvame en el que tuvo que intervenir Emma García para preguntarles si estaban enfadadas.