Mónica Hoyos y Colate se enzarzan por culpa del fuego en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 16:09 - 15/06/2019 0 Comentarios

La expareja de Carlos Lozano intentó mantener el fuego, pero finalmente se apagó

Mónica Hoyos y Colate tuvieron un rifirrafe a causa del mantenimiento del fuego en Supervivientes 2019.

Lejos quedó la buena sintonía que tenían Colate y Mónica Hoyos en esta edición de Supervivientes. Los concursantes discutieron, pero esta vez por culpa del fuego. Hoyos se encontraba manteniendo la brasa cuando Colate intervino porque quería secarse los pies.

Lea también: Isabel Pantoja dispara Supervivientes a su segundo mejor dato de la edición: 35,7%

"¿Me dejas que me seque lo pies y luego lo pongo como estaba?", preguntó Colate cuando se estaba sentando. Mónica Hoyos que no le impidió la acción alegó que con su gesto se iba a mojar el fuego. "Yo quiero usar el fuego que he mantenido también", le reprochó Colate.

La concursante no pudo más y le lanzó una advertencia: "Que sepas que la próxima vez que tú hagas algo y venga una persona y haga lo que le da la gana no te cabrees", dijo Hoyos. Más tarde la expareja de Carlos Lozano lo comentó con Omar Montes que no entendió la actitud del empresario.

Por la mañana pese a que Mónica intentó mantener el fuego, finalmente se apagó. "Mónica hizo un invento suyo para mantenerlo pero parece que no ha funcionado", detalló Colate a las cámaras en los totales.