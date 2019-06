Carmen Lomana, avergonzada del concurso de Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Está ganando un pastizal y todo el tiempo llorando" Ecoteuve.es 14:38 - 15/06/2019 0 Comentarios

La exconcursante del reality no dudó en criticar a la tonadillera en su perfil de Twitter

Carmen Lomana ha criticado el concurso que está llevando a cabo Isabel Pantoja en Supervivientes 2019. Para la exconcursante del reality la tonadillera solo se está "quejándose" ganando un "pastizal".

En la gala del jueves Isabel Pantoja tuvo una crisis de ansiedad sin precedentes en la que amenazó con abandonar. Pero todo tuvo una explicación y es que para la artista la isla le recuerda a la cárcel y por ello le dan estos bajones periódicos.

En su perfil de Twitter Lomano no dudó en atacar a Pantoja: "Me da vergüenza ajena Isabel Pantoja como una plañidera pegando gritos cuando ha tenido lo que no hemos tenido ninguno en Supervivientes. Es un espanto, tiene que concursar como todo el mundo. Cuando ha estado en la cárcel, ahora monta este número impresentable", dijo Lomana en un tuit.

Para Lomana la tonadillera "está ganando un pastizal y todo el tiempo llorando y quejándose". La exconcursante del reality agregó que no entendía nada. "Me está dando una vergüenza ajena verla gritando, llorando histérica perdida... ¿pero qué creía? Que iba al Hotel Ritz de vacaciones y cobrar una barbaridad cada semana. Ha tenido todas las ventajas, comida, cama, fruta... Imagino cómo estaría en la carcel, ¿a gritos?", agregó Lomana.

