El requisito religioso de una comensal a su cita en 'First Dates': "No quiero vivir en pecado"

Rosa se mostró comedida con Álex dejándole claro sus intenciones religiosas

La religión pocas veces sale a relucir en First Dates, pero para Rosa es tan importante que no dudó en transmitírselo a su cita a modo de requisito.

La comensal tenía claro una sola cosa pese a no tener relaciones éxitosas en su vida quería una relación tradicional. "Me gustaría casarme por la iglesia, pero por que siempre me he imaginado casarme de blanco, lo típico de una niña", confesó Rosa a Álex.

"Es algo bonito", dijo entre risas Álex. Rosa siguió explicándose alegando que: "No quiero vivir en pecado", expresó. Aunque para la comensal hoy en día todo es pecado ella percibe la idea de la familia como algo religioso.

Por su parte, Álex le dijo que no era religioso, sin embargo sí que creía en "algo". "Me confesé hace unos días después de 10 años", reveló en confianza Rosa. Álex bromeando con ella le pregunto si había pecado: "Te confiesas y está todo perdonado", agregó el comensal.

Pese a que Rosa en un principio se mostró comedida al final de la cita los dos comensal se fundieron en un beso apasionado y decidieron conocerse para una segunda velada.