María Teresa Campos evita hablar sobre el paso de Bigote Arrocet en 'Supervivientes 2017'

Bigote Arrocet hizo de anfitrión para el programa de Bertín Osborne para compartir detalles de su vida

Bigote Arrocet, la pareja de María Teresa Campos, fue el anfitrión para Mi casa es la tuya donde no solo contó cómo vivió la muerte de Chicho Ibáñez Serrador, también habló de su paso por Supervivientes 2017.

Pese a que no corren buenos tiempos para el clan Campos, María Teresa volvió a Telecinco, pero esta vez por la entrevista que Bertín Osborne le hizo a su pareja. Junto Poty y la cantante Rosa López, la presentadora de televisión y su pareja compartieron una velada entre amigos.

En la comida que disfrutaron dio tiempo para hablar sobre todos los temas posibles entre ellos el paso de Bigote Arrocet por Supervivientes 2017. "En una pareja, uno se tiene que sentir libre de hacer las cosas, pero eso no quita que también las cosas en un momento determinado, se hablen, se digan y no te pillen así de sorpresa", confesó Campos.

Dejando entrever que tal vez su pareja no le consultó previamente su participación en el reality. La expresentadora de Telecinco detalló que es ahí cuando empezó una "parte" de su vida: "Creo que ya voy a salir de ella porque hay un antes y un después del ictus. Me dio ahí por diversas cosas porque eso son cosas que tienen mucho que ver con el estado anímico", reveló Campos.

Por su parte, Arrocet estuvo escuchando atentamente las reflexiones de su pareja sin intervenir en su discurso. "Cada día prometo no enfurecerme por cosas o no darle valor a cosas que no lo tienen, pero eso es una cuestión de sensibilidad de la persona también y en eso, no se puede cambia", explicó María Teresa Campos.

Ante la rotundidad de su explicación Arrocet le dijo que la veía "mejor que nunca" a lo que la presentadora contestó bromeando que le "matan todos los días".