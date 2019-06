Frank Blanco 'explota' en directo contra Anna Simon por lo que le dijo en 'Zapeando': "Estás despedida" Ecoteuve.es 14/06/2019 - 19:14 0 Comentarios

El presentador y la catalana vivieron uno de sus habituales enfrentamientos

Zapeando descubrió este viernes una herramienta digital capaz de manipular las declaraciones de diferentes personas para luego difundirlas a través de las redes sociales. Los colaboradores repasaron algunos ejemplos que se han viralizado en los últimos días con Trump y Obama.

Anna Simon quiso vacilar al presentador y tras comentar la noticia le gritó: "¡Fran, viejo!". Blanco se mostró muy sorprendido con la reacción de su compañera, quien alegó que eso no lo había dicho ella, sino que se lo habían manipulado.

Frank Blanco no se quedó callado y también le replicó a gritos: "¡Anna Simon estás despedida y me debes 20 euros!". La colaboradora no daba crédito y desató los comentarios del resto de rostros de la mesa. "Le ha dolido más lo de los 20 euros que lo del despido", bromeó Ana Morgade.