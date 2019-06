Natalia Lacunza: "Alba Reche y yo tenemos que pasar página tras 'OT' y hacer cada una nuestro camino" Merce Moreno 10:13 - 16/06/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.es entrevista a la navarra tras lanzar su primer single, 'Nana triste'

"Hacer otra edición de 'OT' tan pronto es una apuesta bastante arriesgada"

"Quiero descansar de la televisión, prefiero dedicar mi tiempo a la música"

Natalia Lacunza está de estreno: Nana triste es su primer single y, según ella, "su canción más pura". Junto a Guitarricadelafuente, la navarra arranca al fin su carrera en solitario tras su meteórico paso por la Academia de OT. El programa tendrá próximamente una nueva edición en TVE y la cantante considera que "es una apuesta bastante arriesgada" que se haga tan pronto.

En su charla con ECOTEUVE.ES, la tercera finalista del talent musical de La 1 confiesa que prefiere "descansar un poco de la tele" y emplear el tiempo "en conocer canciones, músicos y, sobre todo, en componer".

Preguntada por la repercusión que ha tenido su edición, mucho menos de la que consiguió OT 2017, Natalia contesta que "el factor televisivo es bastante secundario": "OT es una cosa y la industria musical otra".

Acaba de salir tu single. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones?

Estoy flipando. Yo estaba haciendo todo esto en casa, con la gente con la que estaba trabajando, y realmente no era consciente de que esto iba a ser algo 'público'.

Nana triste lleva sólo unas horas en el mercado. ¿Cómo está siendo ese 'feedback'?

Está siendo uno de los días más felices de mi vida, así que...

Este single parece estar alejado de la línea que tendrá el resto del disco. ¿Por qué elegiste este tema como carta de presentación?

Era la canción más pura. Quería experimentar mucho con la producción, pero me parecía que tenía que salir con algo sincero y sencillo, no tan estrafalario. Quería lanzar algo sin pretensiones, para mostrar lo más puro que se puede ver de mí.

¿Cómo conociste a Guitarricadelafuente?

Un amigo me enseñó su música después de OT y flipé en colores. Un día le comenté que me encantaba lo que hacía y que quería hacer algo con él. Quedamos, hablamos y compuse la canción. Se la envié, él me envió un vídeo cantándola. Él también le dio algunos cambios de ritmos. Álvaro, además, es una persona como muy ajena a todo. Él hace lo que le gusta y no le da más vueltas.

Has dado muchas pistas de la paloma que sale en el clip, pero ¿qué simboliza?

La verdad es que el hype no era nada voluntario. Luego la gente indaga e intenta sacarle un significado absoluto. Esto es una conversación que podría durar como cuatro horas, pero, la paloma lo que simboliza la inocencia que se pierde en el contexto de la canción. La canción va de querer deshacerte de algo que quieres mucho.

¿Habrá colaboración con Alba Reche?

En algún momento surgirá. Estamos en una etapa en la que cada una tenemos que buscar nuestro camino musical y pasar página de lo que fue OT. Si nos presentamos ambas es porque queremos tener una carrera musical. En un futuro, cuando tengamos construidas nuestras bases, ya haremos una colaboración.

Estamos acostumbrados a verte con una estética mucho más oscura a la que presentas en el videoclip y en la portada del disco. ¿A qué viene este cambio de imagen?

Todo el EP tiene una carga emocional bastante potente en todos los aspectos. Con esa estética, lo que quería era equilibrar la balanza y quitarle peso a esa emoción. También es porque estoy creando mi estilo y estoy experimentando, así que así salió.

La Gira OT continúa. ¿Con qué momento te quedas de lo que has vivido en los conciertos hasta ahora?

El concierto que más me ha marcado ha sido el de Barcelona. Íbamos todos muy cargados de emoción en el buen sentido. Sentíamos mucha responsabilidad porque se estaba retransmitiendo, el Palau Sant Jordi es muy grande... Salió un concierto precioso.

Se ha anunciado que OT va a volver, aunque aún no hay fecha confirmada. ¿Crees que se está desgastando el formato?

Creo que objetivamente era arriesgado hasta para nosotros. La edición de 2017 fue el 'nuevo OT 1' y eso podía eclipsar todo lo que viniese detrás. Hacer otra edición es una apuesta bastante arriesgada, si te soy sincera, pero nunca se sabe lo que puede pasar.

La edición de 2017 sigue teniendo una repercusión brutal en las redes sociales. ¿Notas que hay menos por el 'post OT' de 2018?

No me lo planteo mucho. Desde que salí de OT me he centrado en trabajar. No he estado muy pendiente de la repercusión. Tuve la oportunidad de entrar, pero la vida empezaba realmente después de salir. El factor televisivo es bastante secundario en mis prioridades. OT es una cosa y la industria musical es otra.

Si pudieras viajar al pasado, ¿volverías a presentarte a OT 2018?

No me gusta pensar en eso. Todo pasa porque tiene que pasar y no me planteo si las cosas hubieran sido distintas. Yo he vivido una experiencia que muy pocas personas han vivido. Siento que debo mucho trabajo a la gente con talento que está peleando día a día.

Vives con Marilia, con Marta, con Alba y con Queen [la gata de Alba]. ¿Cómo va la convivencia?

Es súper divertido. Estoy muy a gusto con mis compis. Marilia sigue siendo esa persona que se transforma por las noches [risas]. Queen es un amor. El otro día subí una cover en francés y se metió en medio del vídeo. No sabía que estaba en la habitación y ni planeado habría salido el vídeo tan monísimo.

Estás centrada de lleno en la música, pero.. ¿volverías a la televisión de alguna forma en algún otro formato, como Tu cara me suena?

La verdad es que no me lo planteo. Prefiero dedicar mi tiempo a conocer a músicos y canciones. Quiero descansar un poco de la tele.