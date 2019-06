El gran enfado de Erundino con Manu tras un fallo de 'Los Lobos' en '¡Boom!': "¡Te estoy diciendo que no!" Ecoteuve.es 14/06/2019 - 15:03 0 Comentarios

El portavoz del equipo desoyó la opinión de su compañero, que acabó expulsado

Los Lobos de ¡Boom! continúan en su lucha por alcanzar el gran bote del programa, que ya supera los cuatro millones de euros. La presión es máxima y el equipo 'récord Guiness' de la televisión mundial no puede bajar la guardia, lo que provoca que a veces se vivan momentos de gran tensión entre sus integrantes.

El último se vivió este mismo jueves, cuando Erundino evidenció su gran enfado con Manu Zapata después de que este desoyera su opinión sobre una de las preguntas de la cuarta bomba de la prueba inicial del concurso. La bomba explotó y el primero, para más inri, acabó siendo expulsado.

Lea también: Críticas a ¡Boom! por realizar a Los Lobos la pregunta más fácil que se recuerda

"El curso principal de este río nace y desemboca en un mismo país" era el enunciado de la pregunta. Valentín y Alberto apostaban por cortar el Vístula, cosa con la que Erundino no estaba de acuerdo. "Es una cadena montañosa, podría desembocar y nacer en el mismo país", defendió el madrileño. "Yo creo que no", le replicaban sus compañeros.

Erundino, a Manu: "¡Te estoy diciendo que no!"

Manu no hizo caso a Erundino y cortó el Vístula provocando la explosión de la bomba y con ella, la del propio Erundino. "¡Pero si os lo estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo que no!", exclamó el funcionario de montes. "Nace en los montes Cárpatos y recorre toda Polonia durante más de 1.000 kilómetros hasta desembocar en la bahía de Gdansk, en el Mar Báltico", explicó Juanra Bonet antes de que el equipo rival decidiera expulsar a Erundino, cuyo cabreo no hacía sino ir en aumento.