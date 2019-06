El incómodo regreso de Pilar Rubio a Mediaset: entrevistada en directo por 'Sálvame' ante su boda con Sergio Ramos Ecoteuve.es 14/06/2019 - 14:52 0 Comentarios

La colaboradora de 'El hormiguero' evitó ponerse el pinganillo para hablar con Carlota Corredera

Pilar Rubio 'regresó' a Mediaset este jueves gracias a Sálvame. La colaboradora de El hormiguero fue entrevistada por el reportero Sergi Ferre durante un evento de publicidad celebrado en el parque Warner de Madrid, el último antes de la esperada boda con Sergio Ramos este fin de semana y que copará los titulares de los programas de crónica social.

Esta era la primera vez que volvía a la cadena donde presentó Operación Triunfo o ¡Más que baile! Pese a la incomodidad del momento, Pilar contestó muy educada a todas las preguntas que le hacía el periodista de Telecinco.

Lea también: Supervivientes, una cárcel para Isabel Pantoja: "Me recuerda a donde yo no elegí estar"

"Os digo que finalmente no lleva pinganillo, así que a ver si la convenzo para pasarla el mío y que Carlota pueda hablar, pero inicialmente no está previsto", avisaba Sergi Ferre a su presentadora que contestaba desde plató: "Si no puedo hablar, confío plenamente en que hagas las preguntas que hay que hacer".

Después de reconocer que estaba "un poco nerviosa", Pilar se permitió bromear con el bañador de Ferre: "Me parece monísimo, si vienes así te dejo entrar, cariño".

Tras el posado veraniego en la piscina de olas del parque temático, el reportero intentó ponerla el pinganillo... aunque no hubo suerte: "Pilar, es que te quiere saludar Carlota Corredera". "Un besito a todos, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestro interés y por estar siempre ahí", contestaba ella ante la petición. [VÍDEO]