Un comensal de 'First Dates' planta a su cita tras sufrir un accidente de tráfico: "Me ha arrollado un coche"

Israel llamó al restaurante de Cuatro para informar de su estado de salud

Todo puede ocurrir en First Dates porque la vida es una incertidumbre continua. Israel dio fe de ello en el programa, ya que tuvo un accidente cuando se dirigía a su cita con Sandra teniendo que cancelarla porque no se encontraba bien.

Sandra entró al restaurante del dating show entusiasmada, pese a afirmar que no le hacía gracia hablar con un chico antes de quedar con él. "El hecho de hablar hasta quedar me da mucha pereza", aseguró la comensal.

Tras saludar a Carlos Sobera, el presentador le preguntó cómo se definía, a lo que Sandra le contestó que era un "poco complicada". "Cuando me conocen dicen que soy tonta y que soy muy borde en parte pueden llevar razón porque a veces lo soy", confesó delante de las cámaras.

Sandra acudió a First Dates en busca de chicos habladores (porque "plantas ya hay muchas") y que tengan tatuajes. Después de explicar cómo le gustaban los hombres, la joven comenzó a relatar sus aficciones. En ese momento, Matías Roure interrumpió la conversación.

"Carlos, una cosita, perdona por interrumpir. Hay una llamada de Israel que tenía una reserva", dijo el camarero ante la mirada de Sandra que empezó a reírse. "¿Qué te pasa?", preguntó Sobera, que se puso al teléfono con el participante.

"He tenido un accidente de tráfico. Me ha arrollado un coche", argumentó Israel al presentador, que se preocupó por su estado. "Me duele el cuello y me ha saltado el airbag y todo", detalló Israel antes de hablar un poco con Sandra sobre su frustrada cita.