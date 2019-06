El motivo real por el que Pedrerol no presentó 'El chiringuito' tras su nuevo órdago con Hazard Ecoteuve.es 14/06/2019 - 11:12 0 Comentarios

El presentador está en Barcelona para grabar un cameo en la serie de Amazon sobre Maradona

Después de su órdago sobre el anuncio oficial del fichaje de Hazard, Josep Pedrerol volvió a lanzar una nueva apuesta asegurando que no presentaría El chiringuito este jueves si el estadio Santiago Bernábeu no se llenaba con la presentación del belga: "Si no van 80.000 mañana, yo no presento".

Dicho y hecho. Aunque el coliseo blanco tuvo muy buen aspecto -fueron alrededor de 50.000 seguidores a recibir a su nueva estrella- no consiguió completar el aforo. De nuevo, Pedrerol quedó 'retratado' y tuvo que cumplir con su palabra, por lo que Juanfe Sanz tuvo que ponerse al frente de la tertulia de Mega.

Sin embargo, la apuesta de Pedrerol tenía truco y es que el verdadero motivo por el que no presentó El chiringuito fue que se encontraba en Barcelona para hacer un cameo en Sueño Bendito, la nueva serie que graba Amazon Prime Video sobre Maradona.

Así es la serie de Amazon sobre Maradona

Producida por BTF Media en asociación con Dhana Media y Raze, está protagonizada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnífica 70) y Nicolas Goldschmidt (Supermax)encarnarán a Maradona en diferentes momentos de su vida, comenzando en su juventud en Argentina y continuando a lo largo de toda su prolífica carrera.

También están en su reparto Julieta Cardinali (En Terapia, Valentín), y Laura Esquivel(Patito Feo) en el papel de Claudia Villafañe, casada con Maradona en 1989 y de quien se divorció una década después.

Rodada en Argentina, Uruguay, España, Italia y México, Maradona es una serie biopic de una hora que seguirá los triunfos y retos de este futbolista legendario, así como los momentos clave tanto de su carrera profesional como de su vida personal.