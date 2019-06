Natalia Lacunza arrasa con 'Nana triste', su desgarrador primer single tras salir de 'OT 2018' Ecoteuve.es 14/06/2019 - 10:53 0 Comentarios

La cantante navarra se une a Guitarricadelafuente en un tema intimista y amargo

La canción se ha colocado en lo más alto de las listas de streaming y Youtube

Natalia Lacunza ha lanzado ya Nana triste, su primer single tras abandonar la Academia de Operación Triunfo 2018. La navarra, tercera finalista del talent musical de TVE, une su voz a la de Álvaro La Fuente, aka Guitarricadelafuente en un tema que ha cautivado a todos por su carácter intimista y desgarrador.

"Nana triste habla en tono amargo y nostálgico de agrios arrepentimientos cuando los recuerdos, que crees enterrados, regresan sin esperarlos". Con estas palabras definen desde la discográfica una canción que ha sorprendido ha muchos de sus seguidores por romper con la imagen que dio en el concurso que le dio el salto a la fama.

Lea también: Alfred canta por sorpresa con Natalia (OT 2018) y sus fans ya sueñan con una colaboración

Nana triste se ha colocado enseguida entre las primeras tendencias de Youtube, donde acumula en pocas horas cerca de 300.000 visualizaciones. Este es tan solo el primer aperitivo de Otras Alas, primer EP de Natalia Lacunza que saldrá a la venta el próximo viernes 21 de junio.

Youtube Video

Natalia Lacunza: "He hecho Otras Alas rodeada de amigos"

"Otras Alas ha sido un trabajo en equipo precioso. Las canciones que hay dentro han sido mis primeros pasos a nivel profesional y he tenido la suerte de poder contar con gente maravillosa que las ha producido con mucho mimo", asegura la cantante.

"Todos han entendido a la perfección lo que quería conseguir, tanto los productores musicales como los de vídeo, además de toda la gente que ha participado en el proyecto de una manera u otra. Lo que más me llena del proyecto es que siento que lo he hecho rodeada de amigos, me he sentido muy apoyada en todo momento. Ha sido una experiencia preciosa, y estoy muy orgullosa y muy feliz con el resultado", confiesa.