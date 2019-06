La comprometida pregunta de Pablo Motos a Aitana sobre sus pezoneras: "Me da mucha vergüenza" Ecoteuve.es 14/06/2019 - 10:13 0 Comentarios

La concursante de 'OT 2017' explicó una anécdota que vivió tras saltar a la fama

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Aitana. La cantante visitó por tercera vez el plató de El Hormiguero para promocionar Spoiler, su primer trabajo discográfico. La catalana habló del proceso creativo del álbum y reflexionó sobre cómo lleva la fama un año y medio después de convertirse en la concursante más mediática de Operación Triunfo 2017.

Fue entonces cuando se produjo uno de los momentos más destacados de la entrevista después de que Pablo Motos la sorprendiera con una de sus preguntas. "¿Qué te pasó cuando te compraste unas pezoneras?", le planteó el presentador en un asunto que terminó sonrojando a su invitada.

"No sé por qué expliqué esto, a mí esto me da mucha vergüenza", comentó apurada la artista. Tras reponerse del 'tierra trágame', Aitana se dispuso a contar con naturalidad una anécdota que vivió hace unos meses.

"Cuando no tengo mucho tiempo, me pido un Glovo y me traen a casa cosas. Una de ellas, en ese momento fueron unas pezoneras, porque a veces voy sin sujetador y me da igual y en ese momento las quería", empezó comentando. La cantante explicó que el repartidor era un chico y que la reconoció nada más verla: "La verdad que me dio un poco de vergüenza", señaló entre risas. "Es algo muy normal, yo voy a comprar muchas pezoneras. A veces utilizo sujetador y a veces no. Siempre que sea mi elección...", remató.

Aitana: "No me he adaptado del todo a la fama"

Aitana explicó en El Hormiguero cómo lleva ser uno de los personajes más famosos del país. Hasta la consolidación de Rosalía, la triunfita era la cantante femenina con más seguidores en Instagram (actualmente ocupa la segunda posición con cerca de 2 millones de followers).

"Adaptarse a la fama es que veas una noticia tuya y no la leas", le dijo Pablo Motos. "Si veo que el titular es mentira, entro a verla porque me genera mucha curiosidad. En realidad casi siempre las leo, no me he adaptado en realidad", reconoció entre risas. "Me enfada que tergiversen los titulares, aunque luego lo que esté dentro sea verdad", aseguró.