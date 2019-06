El impactante ataque de ansiedad que sufrió Isabel Pantoja: "¡No puedo más, me estoy volviendo loca!" Ecoteuve.es 10:05 - 14/06/2019 0 Comentarios

La tonadillera sufrió una crisis sin precedentes en 'Supervivientes' pero finalmente no abandonó

Isabel Pantoja sufrió un ataque de ansiedad en Supervivientes 2019. La tonadillera amagó con abandonar entre lágrimas y sollozos porque el lugar le recuerda "muchísimo a donde yo no elegí estar".

La tonadillera intentó irse del concurso varias ocasiones, pero lo de esta semana parecía ser la amenaza definitiva de la artista. "Firmo la renuncia y lo que tenga que firmar, me da igual todo", dijo Isabel llorando desconsoladamente delante de Omar Montes.

Pantoja afirmó que se estaba "volviendo loca" porque su mente ya no aguanta más en Honduras, además se siente "encerrada": "No puedo ver lo mismo todos los días, aquí no puedo salir ni para un lado ni para otro, no puedo más. Me estoy volviendo loca".

Por su parte, Omar Montes intentó que la tonadillera se tranquilizara comiendo un bocado de fruta, pero Isabel solo quería que el concursante le ayudara en su misión de pedir la barca para irse de Supervivientes.

Ante la tardanza de la embarcación, la artista cogió el sacó y se encaminó hacia lo orilla: "Nada, que me voy, que a mí ya no me retiene de aquí nadie, quiero irme aunque sea nadando pero me voy", dijo Isabel.

La organización del programa tuvo que intervenir pidiendo paciencia a Pantoja: "Solo te puedo repetir que te quedes sentada tranquila y cuando dirección venga actuamos en consecuencia", dijo el inspector del reality. Finalmente, vino la barca e Isabel se despidió de sus compañeros: "Estad contentos porque me voy feliz, he estado hasta donde he podido y os quiero porque me habéis aguantado mucho, suerte", comentó Pantoja.

Sin embargo, pese a su insistencia en dejar el concurso Isabel Pantoja continuará dentro del reality porque quiere demostrarse a sí misma que puede. Pero su hijo Kiko Rivera afirmó en la gala que "si lo pasa mal quiero que se vaya", ya que argumenta que las condiciones en la isla no son las "mejores".