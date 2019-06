'Supervivientes', una cárcel para Isabel Pantoja: "Me recuerda a donde yo no elegí estar" Ecoteuve.es 14/06/2019 - 8:46 0 Comentarios

La cantante siente falta de libertad pero evita pronunciar la palabra clave: "No me gusta"

Isabel Pantoja ha intentado abandonar Supervivientes en varias ocasiones y tiene una explicación. La dio la cantante a raíz del impactante ataque de ansiedad que sufrió esta semana, cuando quiso marcharse inmediatamente aunque finalmente desistió.

"Todo el mundo sabe que yo he venido a concursar, soy una concursante más. Para mí el estar aquí, desde el año 2011, era el sueño de mi vida, pero todo el mundo sabe que yo lo he pasado muy mal y, aunque yo pensaba que mi mente estaba bien y que físicamente también, el estar en una isla me recuerda día a día a que no tengo el mando de mi vida nuevamente en mis manos", explicó.

Isabel Pantoja lo pasa mal, especialmente, durante la noche. "Estoy rodeada de mar por todas partes y ahí llega la crisis de ansiedad".

Esa falta de libertad que siente "me recuerda muchísimo a donde yo no elegí estar, es como recordar el tiempo pasado allí. Mi libertad la he perdido". Efectivamente, Pantoja estaba hablando de su paso por prisión. "¿Por qué no nombras nunca ese sitio?", preguntó Jorge Javier. "Porque no me gusta".



A pesar de los malos momentos y de los recuerdos de la cárcel que Supervivientes le trae, decidió continuar en el programa, que este jueves le sorprendió con la visita de su hija Isa.

"Va a ser la octava semana y lo estoy pasando duro. Pero no quiero defraudar a nadie. Ni a mi familia ni a mis hijos. Ni a mis fans ni a la audiencia. Ni a la productora ni a la cadena. Pero especialmente a mí misma. Quiero demostrarme que sí puedo".