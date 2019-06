Merche 'dispara' contra Natalia Lacunza ('OT 2018'): "Nos dijo que no quería ir a Eurovisión" Ecoteuve.es 13/06/2019 - 19:50 0 Comentarios

La compositora de 'La clave' denuncia el desinterés de los triunfitos por acudir a la cita

Merche ha desvelado la decepción que se llevó con los conrusantes de OT 2018 por su poco interés en ir a Eurovisión y, en concreto, con Natalia Lacunza. La artista fue una de las autoras de La clave, el tema con el que la navarra participó en la preselección del Festival de la Canción celebrado en Israel, al que finalmente acabaría yendo Miki.

Como ha desvelado en una entrevista concedida para El Confidencial, el hecho de componer la canción parecía pintar bien al principio: "Fue una experiencia. ¿Te imaginas a todos hablando por facetime, cada uno con su instrumento, dando ideas? Me lo pasé súper bien componiendo".

Sin embargo, la 'alegría' se desvaneció cuando acudió a la academia y conoció de primera mano el desinterés absoluto de los triunfitos: "Cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que ninguno de los chavales quería ir a Eurovisión. Hicieron una especie de boicot a todas las canciones. Lo que empezó siendo ilusionante, acabó siendo un plof para todos".

"Ninguno de los artistas tenía la más mínima intención de ir al festival. El único, el que fue. Pensé: ¿para qué he perdido el tiempo? No entiendo nada. Nos hacía ilusión que un tema nuestro fuera a Eurovisión, pero a nuestra cantante no ", sigue diciendo.

Y concluye su crítica así: "Nos dijo que ella iba a cantar la canción, pero que no quería ir al festival, que lo sentía, y pidió a sus fans que votaran a otro. Cuando llegué, me llevé una sorpresa. Si llego a saber que no tenían intención de ir, me hubiera ahorrado todo eso".